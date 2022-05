Attention, le ransomware REvil est de retour

Ce nouveau variant présente plusieurs particularités. Le code a été modifié pour permettre des attaques plus ciblées, avec la possibilité de préciser des identifiants des victimes. Mais également, pour le moment, le ransomware ne fonctionne pas et se contente d’ajouter une extension aléatoire aux noms des fichiers, sans réellement les chiffrer. D’autres indices lient ce ransomware à REvil : la note de rançon est similaire à celle utilisée auparavant, et, une fois qu’une victime se connecte sur le nouveau site, la page présentée est quasiment identique à celle de l’ancien site. Sur celle-ci, les hackers se présentent d’ailleurs comme étant « Sodinokibi », l’un des noms de REvil.