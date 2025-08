Le groupe de cybercriminels Lockbit doit faire face à des assauts de plus en plus puissants, et efficaces, de la part des autorités. Les difficultés sont telles qu'au mois de mai, le redoutable groupe de ransomwares voyait à son tour ses sites sur le darkweb hackés. Dernier coup dur à subir en date, un complice du groupe a récemment été appréhendé par les gendarmes français.