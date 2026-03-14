En septembre 2018, l'hôpital privé de Saint-Agrève, dans le département de l'Ardèche, découvrait que ses fichiers de comptabilité et de paie avaient été chiffrés par une cyberattaque de type ransomware (rançongiciel), comme tant d'autres. En cherchant à récupérer les données à l'aide des sauvegardes, l'établissement apprend que celles-ci n'ont jamais fonctionné, sans que personne ne l'ait jamais signalé. Sept ans de procédure plus tard, le tribunal de Privas vient de condamner, dans une décision rendue le 3 mars 2026, le prestataire informatique à verser une grosse indemnité pour couvrir les frais engagés pour tout reconstruire. Revenons sur cette affaire.