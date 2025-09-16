Le bon réflexe ? Redémarrez votre téléphone, cela bloquera certains virus et processus malveillants en arrière-plan. Activez également le mode avion pour déconnecter votre appareil du réseau, du Wi-Fi et du Bluetooth : cela empêchera les pirates de siphonner vos données et gagnera un peu de temps pour lancer une analyse de sécurité. Cette action est bien sûr une mesure temporaire : elle n'empêchera pas certains virus de se relancer.