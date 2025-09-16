Votre smartphone s'est fait pirater ? Il n'y a pas une minute à perdre : mettez en place ces 5 actions pour protéger votre appareil.
Les vagues de piratage prennent de plus en plus d'ampleur. Récemment, Samsung a dû corriger d'urgence une vulnérabilité Android, l'ANSSI a alerté les propriétaires d'iPhone au sujet de logiciels espions, et Bouygues Télécom a été victime d'une cyberattaque massive. Vous avez été piraté et voulez sécuriser votre smartphone au plus vite ? Voici ce qu'il faut faire.
1. Redémarrez votre portable et coupez-le du réseau
Vous recevez des messages étranges, des notifications A2F intempestives ou de nombreux appels inconnus ? Votre téléphone chauffe, tourne au ralenti ou redémarre soudainement ? Vous êtes probablement victime d'un piratage.
Le bon réflexe ? Redémarrez votre téléphone, cela bloquera certains virus et processus malveillants en arrière-plan. Activez également le mode avion pour déconnecter votre appareil du réseau, du Wi-Fi et du Bluetooth : cela empêchera les pirates de siphonner vos données et gagnera un peu de temps pour lancer une analyse de sécurité. Cette action est bien sûr une mesure temporaire : elle n'empêchera pas certains virus de se relancer.
2. Sécurisez vos comptes
Connectez vous à un appareil sûr et modifiez les mots de passe de vos messageries, de votre compte Apple ou Google, de votre banque et de vos réseaux sociaux (évitez à tout prix de faire ces changements sur votre téléphone compromis). Activez ensuite la double authentification et veillez à utiliser une application spécialisée de type Google Authenticator ou Microsoft Authenticator.
3. Sauvegardez vos fichiers
Lancez une analyse antivirus de vos fichiers et sauvegardez manuellement vos données les plus importantes, si celles-ci ne sont pas infectées. Transférez le tout sur un compte cloud sécurisé, avec authentification A2F activée. Attention, ne sauvegardez pas l'intégralité de votre smartphone : évitez de toucher aux dossiers système et applications, qui sont plus susceptibles de contenir des logiciels malveillants.
4. Réinitialisez votre téléphone
Faites une réinitialisation aux paramètres d'usine pour effacer vos applications, messages, photos et autres éléments susceptibles d'être infectés. Certains malwares installés dans le micrologiciel, le chargeur de démarrage ou la partition de récupération peuvent y survivre mais cela reste très rare. Une fois ces étapes réalisées, réinstallez uniquement des applications proposées par des sources dignes de confiance.
5. Soyez proactif
Une fois le virus supprimé, il ne vous reste plus qu'à prévenir votre banque et vos contacts et à garder l'œil ouvert sur vos comptes en banques et autres données essentielles. N'oubliez pas non plus de mettre régulièrement à jour votre système et de sauvegarder vos fichiers les plus importants.