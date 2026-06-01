Ensuite, l'ordinateur portable emporté à domicile. La cour d'appel l'indique, l'interdiction d'emporter la machine n'avait jamais été couchée sur papier ni communiquée au salarié avant le 12 mai 2017. Or, ce dernier rentrait chez lui avec son ordinateur professionnel depuis ses premiers jours dans la société en 2015, sans que personne ne lui ait jamais rien reproché. Deux ans de pratique tolérée, une règle écrite pour la première fois dans un avertissement disciplinaire, et là encore, c'est insuffisant. Ce deuxième grief tombe aussi. Reste l'effacement des données du serveur. Sur ce point, la cour note d'emblée un problème de taille, qui est que le salarié n'était pas le seul à pouvoir accéder à ces fichiers. Les trois dirigeants de la société disposaient exactement des mêmes droits d'accès que lui sur le serveur.