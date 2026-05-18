D'abord, sa désormais ex-entreprise lui a dit qu'il n'aurait pas atteint les résultats attendus en filiale, en plus d'avoir refusé de suivre les consignes de sa hiérarchie. Pour le prouver, l'entreprise a produit le compte-rendu de son entretien de mi-année 2021, dans lequel son supérieur avait écrit que les orientations qui lui avaient été données en matière d'excellence opérationnelle n'avaient « pas encore été concrètement mises en œuvre » au premier semestre. Xavier avait alors répondu que si certaines missions n'avançaient plus, c'est simplement parce qu'elles étaient terminées, sans avoir été remplacées. Mais ce n'est pas tout !