Dans son arrêt du 16 avril 2026, la cour d'appel de Paris confirme ce qu'avaient déjà décidé les prud'hommes en décembre 2022, à savoir que le licenciement de Fanny est injustifié. Les juges reconnaissent qu'en laissant sa session ouverte, elle a bien commis une négligence, et en ce sens, le règlement intérieur de la mutuelle est clair : chaque salarié est responsable de ce qui se passe depuis son compte. Mais une négligence ne suffit pas à justifier un licenciement. Encore faut-il prouver qu'il y avait une intention de nuire. Et ça, l'employeur n'a pas réussi à le démontrer.