Le deuxième avertissement est plus savoureux. Paul avait publié sur son statut WhatsApp, visible par ses contacts, une photo de sa feuille de route du jour, un document de travail contenant les noms des patients à transporter, leurs adresses et leurs horaires de prise en charge. Des données personnelles et médicales qui n'ont rien à faire sur une messagerie grand public. Devant le juge, il explique que c'est son neveu de 11 ans qui avait saisi le téléphone à son insu et publié la photo. La cour l'entend, mais ne l'absout pas pour autant. Peu importe qui a appuyé sur le bouton après tout, ces informations sont confidentielles et ne devaient pas être divulguées. L'avertissement est donc confirmé.