Tout l'édifice reposait sur une famille de maliciels vicieux baptisée BadBox. Ces bouts de code s’invitaient discrètement dans des applications installées hors du circuit balisé du Google Play Store. Une fois l'application vérolée active, votre terminal ne vous appartenait plus tout à fait. Il devenait un « nœud de sortie », une simple passerelle anonyme. Concrètement, des acteurs malveillants louaient votre adresse IP domestique pour masquer leurs propres traces sur le web. Ils s'en servaient pour mener des attaques par force brute ou orchestrer de la fraude publicitaire à grande échelle.

Google a frappé fort en prenant le contrôle technique des domaines de commande et de contrôle utilisés par les pirates. La firme de Mountain View a redirigé le trafic vers ses propres serveurs pour l'analyser et l'étouffer, coupant l'herbe sous le pied des opérateurs. Cette technique du « sinkholing » permet de casser la communication entre le chef d'orchestre pirate et ses instruments, rendant le botnet inopérant du jour au lendemain. Les utilisateurs infectés, souvent ignorants du rôle joué par leur matériel, retrouvent ainsi la pleine possession de leur bande passante.