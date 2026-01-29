L'infiltration de ce réseau reposait sur la stratégie du « cheval de Troie » particulièrement efficace et discrète pour l'utilisateur final. La plupart des victimes ont rejoint, sans le savoir, le réseau d'Ipidea en installant des applications gratuites, des jeux ou des logiciels de bureau contenant un code de proxy dissimulé. Une fois ce kit de développement (SDK) intégré à l'application, l'appareil de l'utilisateur devenait automatiquement un « nœud de sortie». Cela permettait à n'importe quel client d'Ipidea de faire transiter sa propre connexion Internet par le smartphone de la victime, utilisant son adresse IP personnelle.

Le modèle économique de cette entreprise reposait sur la rémunération des développeurs d'applications au nombre de téléchargements, les incitant à intégrer ce code malveillant en échange de revenus. Pour l'utilisateur, l'application semblait fonctionner normalement, mais en arrière-plan, son téléphone servait de bouclier à des activités potentiellement illégales. Google précise que Play Protect tente désormais de bloquer ces installations, mais la prolifération de ces SDK dans l'écosystème des applications gratuites rend la menace persistante pour ceux qui téléchargent hors des sentiers battus.

Ce réseau n'était pas seulement un outil de camouflage, il est aussi devenu une arme de destruction numérique massive l'année dernière. Des hackers ont exploité une faille dans le système d'Ipidea pour prendre le contrôle de deux millions d'appareils, créant un botnet baptisé « Kimwolf ». Ce dernier a été utilisé pour lancer des attaques par déni de service (DDoS) d'une puissance inédite, capables de mettre hors ligne des sites web entiers. Ce précédent a démontré que le risque dépassait la simple confidentialité pour devenir une véritable menace pour la sécurité informatique mondiale.