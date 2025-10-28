La compagnie easyJet et le réseau international de données SITA ont annoncé, mardi, le lancement d'un outil, une application mobile qui transforme les agents des aéroports européens en vrais conseillers itinérants, pour faciliter l'embarquement.
Et si le comptoir d'enregistrement fixe vivait ses dernières heures ? SITA et easyJet annoncent ce mardi 28 octobre le lancement d'une application, baptisée SITA Agent qui, testée pendant un an à l'aéroport Londres Gatwick et dans quatre aéroports britanniques, permet au personnel au sol d'enregistrer et d'embarquer les passagers directement depuis leurs terminaux mobiles, sans comptoir fixe. Les résultats de l'expérience ont été remarquables, d'où la nouvelle étape franchie.
Cinq millions de passagers traités en phase test par easyJet
Difficile de parler d'une expérimentation timide pour easyJet et SITA. Entre Gatwick et les autres aéroports britanniques, plus de mille agents ont testé l'application durant douze mois, avec au total cinq millions de voyageurs concernés. Un déploiement massif, qui a permis de valider le concept en conditions réelles, avec toute la complexité que cela implique.
Rien qu'à Londres Gatwick, le hub principal d'easyJet, les équipes mobiles ont embarqué 1,4 million de passagers en huit mois et imprimé 17 000 cartes d'embarquement. Des résultats qui confirment une adoption rapide par les équipes au sol, désormais libérées de leurs bureaux fixes et capables d'intervenir où la demande est forte.
Au total, sur l'ensemble des sites pilotes, l'application a généré plus de 40 000 cartes d'embarquement et permis d'enregistrer plus de 30 000 passagers. L'outil permet d'être plus flexible, puisqu'il n'y a plus besoin d'être contraint par le nombre ou l'emplacement des comptoirs. Les agents se déploient selon les besoins en temps réel.
Un déploiement européen dans les tuyaux
Le directeur des opérations au sol chez easyJet, Simon Cox, explique que « l'application SITA Agent App donne à nos équipes opérationnelles au sol la liberté d'aider les clients sur place, ce qui permet de réduire les files d'attente, d'accélérer l'enregistrement et d'offrir une expérience plus personnalisée. »
Concrètement, l'outil connecte les terminaux mobiles aux systèmes centraux d'enregistrement, d'embarquement et d'étiquetage des bagages. Le passage du fixe au mobile réduit mécaniquement les investissements en infrastructure aéroportuaire, optimise l'utilisation de l'espace et simplifie considérablement la formation des nouvelles recrues qui gagnent en autonomie et en agilité.
Verra-t-on arriver cette application en France ? La réponse est oui, puisque la compagnie easyJet prévoit de l'étendre aux principaux aéroports de son réseau européen, soit plus de 150 aéroports. Nathalie Altwegg, vice-présidente de la division aéroports chez SITA, y voit d'ailleurs « un modèle pour la transformation du secteur », preuve que la mobilité pourrait bien devenir la norme dans les terminaux de demain.