Verra-t-on arriver cette application en France ? La réponse est oui, puisque la compagnie easyJet prévoit de l'étendre aux principaux aéroports de son réseau européen, soit plus de 150 aéroports. Nathalie Altwegg, vice-présidente de la division aéroports chez SITA, y voit d'ailleurs « un modèle pour la transformation du secteur », preuve que la mobilité pourrait bien devenir la norme dans les terminaux de demain.