Dans un souci de modernisation, d'économie et de fluidification des procédures, la compagnie aérienne britannique Ryanair prévoit de supprimer progressivement les cartes d’embarquement imprimées au profit du « tout numérique ».
Vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, voyager avec une compagnie low cost, c’est accepter de troquer le confort contre l’économie, et de composer avec des espaces souvent comptés au millimètre. Chaque bagage compte, chaque minute aussi. L’expérience est parfois rude, mais le prix du billet est plus léger. Et si sur ce marché, Ryanair reste le maestro incontesté des cieux abordables, la compagnie va bientôt imposer une forme d'embarquement qui risque d'en décontenancer plus d'un.
Les cartes d'embarquement papier bientôt obsolètes chez Ryanair
En effet, à compter du 3 novembre prochain, les passagers de Ryanair sont invités à ne plus imprimer la moindre carte d'embarquement au format papier, au profit du numérique.
Une mesure qui va permettre « d'éliminer presque tous les frais d'enregistrement à l'aéroport » selon Ryanair, et accessoirement d'économiser pas moins de 300 tonnes de papier chaque année.
Rappelons qu'il y a quelques jours seulement, cette même compagnie autorisait désormais des bagages cabine gratuits plus grands, plus précisément 33% plus spacieux.
Un ajustement qui lui permet non seulement de prendre de l'avance sur les futures normes européennes, mais aussi de ravir les globe-trotters économes, ravis de pouvoir emmener un bagage plus grand.
Un obstacle pour certains voyageurs
Selon la compagnie aérienne, cet abandon du billet papier devrait contribuer à rendre le processus d'enregistrement plus fluide, à diminuer les temps d’attente et à limiter les risques d’erreurs liés à la perte ou à l’oubli de documents imprimés.
Cependant, il est évident que cette mesure peut également représenter un obstacle pour certains voyageurs, en particulier ceux qui maîtrisent moins les outils numériques et/ou qui ne possèdent pas de smartphone.
« Entre 85 et 90% des passagers se présentent avec un smartphone. Presque 100% des passagers en ont un, et nous voulons que tout le monde passe à cette technologie », indique Michael O’Leary, PDG de Ryanair.
Pas de panique toutefois, Ryanair précise que l'impression restera possible dans les aéroports européens, mais que celle-ci sera… payante.
Aussi, si le smartphone venait à tomber en panne ou qu’un imprévu survenait, une fois l’enregistrement effectué, le voyageur pourra toujours se rendre à la porte d’embarquement, à condition bien sûr d'avoir procédé au préalable à son enregistrement en ligne avant son arrivée à l'aéroport.