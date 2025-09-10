Selon la compagnie aérienne, cet abandon du billet papier devrait contribuer à rendre le processus d'enregistrement plus fluide, à diminuer les temps d’attente et à limiter les risques d’erreurs liés à la perte ou à l’oubli de documents imprimés.

Cependant, il est évident que cette mesure peut également représenter un obstacle pour certains voyageurs, en particulier ceux qui maîtrisent moins les outils numériques et/ou qui ne possèdent pas de smartphone.

« Entre 85 et 90% des passagers se présentent avec un smartphone. Presque 100% des passagers en ont un, et nous voulons que tout le monde passe à cette technologie », indique Michael O’Leary, PDG de Ryanair.