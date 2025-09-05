La compagnie Ryanair autorise désormais des bagages cabine gratuits plus grands, plus précisément 33% plus spacieux. Cet ajustement lui permet de prendre de l'avance sur les futures normes européennes, et au passage de ravir les globe-trotters économes.
C'est une excellente nouvelle pour les passagers de Ryanair. Depuis le 4 septembre 2025, la compagnie irlandaise offre 5 centimètres d'épaisseur supplémentaires pour le bagage cabine gratuit, qui passe de 40 x 30 x 15 centimètres, standard voulu par l'Union européenne, à 40 x 30 x 20 cm. Voilà qui tombe à pic pour les voyageurs alors que l'UE planche sur une harmonisation moins généreuse, et que les passagers jonglent entre les restrictions de tailles et les frais cachés.
Ryanair offre 6 litres de volume en plus avec le bagage cabine gratuit
Pour faire rentrer toutes ses affaires dans un sac lilliputien et prendre son vol sans encombre, il faut avoir un niveau champion de Tetris. Alors forcément, l'impact de ces cinq centimètres supplémentaires offerts par Ryanair pour le bagage cabine gratuit est plus que symbolique. Pour un voyageur lambda, cela signifie pouvoir emporter un ordinateur portable avec sa housse de protection, ou glisser une trousse de toilette complète sans devoir tout transvaser dans des mini-flacons. Le volume embarqué passe concrètement de 18 à 24 litres.
La première compagnie aérienne d'Europe a achevé le 4 septembre l'installation des nouveaux gabarits dans l'ensemble de son réseau, soit 235 européens du Vieux continent. Les portiques de vérification sont désormais adaptés pour accueillir ces nouvelles dimensions. Un investissement important, qui montre la motivation de Ryanair à améliorer son service client, notamment face à son concurrent easyJet, plus généreux avec une limitation du bagage gratuit fixée à 45 x 36 x 20 cm. On rappelle que chez Air France, le bagage à main plafonne 40 x 30 x 15 cm, mais la compagnie autorise en plus un petit sac de 12 kilos au maximum, pour un billet Econony.
Ryanair se démarque aussi en n'imposant pas de restriction de poids pour son bagage cabine gratuit, comme easyJet d'ailleurs. Là où Transavia, Vueling, Volotea, Hop!, Air Algérie, Air Maroc ou TunisAir plafonne à 10 kg, Ryanair laisse le voyageur libre. On s'approche peut-être d'un nouveau standard officieux du marché low-cost.
L'Union européenne prépare des règles plus strictes que Ryanair
Mais alors que Ryanair élargit ses critères, les institutions européennes travaillent sur une harmonisation à 40x30x15 centimètres pour toutes les compagnies. La directive, pas encore appliquée, pourrait créer une situation ubuesque où la réglementation serait en décalage total avec les pratiques commerciales actuelles, même si l'uniformisation des dimensions n'est sur le papier pas une mauvaise idée.
Dara Brady, le directeur marketing de Ryanair, précise que l'évolution décidée en interne n'aura pas de conséquence sur le modèle économique de la compagnie. L'option Embarquement Prioritaire reste disponible pour un deuxième bagage, et les dépassements seront toujours facturés à l'embarquement. La carotte s'accompagne donc du bâton habituel, mais avec des règles objectivement plus souples.
Comment réagiront les autres transporteurs, qui sont nombreux déjà (Transavia, Vueling, Volotea et Hop!) à proposer les dimensions 40 x 30 x 20 cm ? Derrière ses centimètres se cache en tout cas un vrai enjeu commercial majeur : celui de fidéliser une clientèle lassée des restrictions.