La première compagnie aérienne d'Europe a achevé le 4 septembre l'installation des nouveaux gabarits dans l'ensemble de son réseau, soit 235 européens du Vieux continent. Les portiques de vérification sont désormais adaptés pour accueillir ces nouvelles dimensions. Un investissement important, qui montre la motivation de Ryanair à améliorer son service client, notamment face à son concurrent easyJet, plus généreux avec une limitation du bagage gratuit fixée à 45 x 36 x 20 cm. On rappelle que chez Air France, le bagage à main plafonne 40 x 30 x 15 cm, mais la compagnie autorise en plus un petit sac de 12 kilos au maximum, pour un billet Econony.