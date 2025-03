L'ETA n'est pas un visa à proprement parler, mais les amateurs remarqueront qu'il fonctionne sur le même principe que l'ESTA américain. Une fois obtenue, l'autorisation reste valable pendant deux ans (tout comme l'ESTA) et permet des voyages multiples. Comme on peut le lire dans une étude de Skyscanner, près d'un tiers des voyageurs français (32%) comprennent que cette formalité fait partie du nouveau processus et sont prêts à s'y adapter. C'est peu, mais c'est déjà ça.