Pour rappel, la NASA, elle, vise un alunissage habité en 2028. Mais elle s’appuie sur une fusée et une capsule éprouvée, le SLS et Orion, ce n’est pas le cas des atterrisseurs de Blue Origin et SpaceX. Les entreprises doivent mener un test fatidique l’année prochaine lors d’Artemis III, et l’agence a tout fait pour simplifier au maximum le programme.