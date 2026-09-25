Depuis son investiture, l’entrepreneur clame son ambition de ne pas se faire devancer par l’Empire du Milieu. D’après lui, l’enjeu dépasse largement l’espace : si la Chine pose un astronaute sur la Lune avant les États-Unis, le reste du monde pourrait changer de camp. Les pays se demanderaient alors vers qui se tourner pour leur sécurité, leurs équipements militaires ou même l’intelligence artificielle. « Si vous arrivez second, l’impact se fait sentir dans le monde entier », résume-t-il.