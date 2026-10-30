Starship occupe une place centrale dans le programme Artemis, puisque la NASA l’a sélectionné, aux côtés de Blue Moon de Blue Origin, pour poser ses astronautes sur la Lune. Et le 23 octobre dernier, l’agence a de nouveau ajusté sa feuille de route, tout en maintenant son objectif d’un retour sur notre satellite en 2028. Mais pour que ce plan tienne, SpaceX doit encore réussir une manœuvre qui n’a jamais été réalisée à cette échelle, rappelle Bloomberg.