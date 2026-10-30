Le Falcon 9 est la fusée la plus active et la plus fiable de l’Histoire, mais ses jours sont désormais comptés. SpaceX ne vend déjà plus de lancements commerciaux au-delà de 2028, car ses efforts sont désormais concentrés sur la mégafusée Starship. De quoi causer la panique dans le secteur, alors que les fusées rivales, New Glenn et Vulcan, sont clouées au sol. Mais la NASA pourrait, elle aussi, prendre un très sérieux coup derrière la tête.