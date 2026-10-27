Avec les plans précédents, Orion devait rejoindre une orbite très allongée autour de la Lune, accessible avec les moyens de propulsion de son module de service européen. La station Gateway devait également circuler sur cette trajectoire. Orion pouvait ainsi économiser son carburant, mais les alunisseurs devaient parcourir une plus grande distance pour déposer deux astronautes sur le sol lunaire et les récupérer ensuite.

Après l'abandon de Gateway en 2026, les ingénieurs ont dû repenser les rendez-vous entre les véhicules. Jared Isaacman a reconnu que rapprocher Orion de la surface imposait de résoudre des problèmes « de propulsion et d'intégration du vaisseau laissés sans réponse depuis bien trop longtemps », d'après le compte rendu de la conférence publié par Ars Technica.

L'agence compte donc sur un nouvel étage supérieur de SLS. Dans son communiqué consacré à Centaur, ULA a précisé que le Centaur 180K emporterait environ 50 % d'ergols supplémentaires par rapport à la version actuelle, grâce à des réservoirs plus longs. Le constructeur modifiera aussi leur matériau et devra adapter l'électronique de bord, avant de qualifier l'ensemble pour un vol habité. Il prépare un exemplaire d'essai et un étage de vol pour une mission Artemis envisagée en 2028.

La NASA n'utilisera pas ce nouvel étage pour Artemis III. Pour cette mission prévue en orbite terrestre en 2027, les équipes de la NASA ont commencé à assembler une version adaptée de SLS. Les quatre astronautes testeront les amarrages avec les prototypes des deux alunisseurs. ULA devra, de son côté, avoir qualifié son nouvel étage pour une mission lunaire envisagée en 2028.