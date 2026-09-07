Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

À quoi sert le moteur RS-25 sur le Space Launch System (SLS), et pourquoi réutiliser des moteurs de la navette spatiale ?

Le RS-25 est le moteur principal de l’étage central du SLS : il fournit la poussée continue pendant les premières minutes critiques du vol, avant la séparation des étages. À la différence de nombreux moteurs modernes optimisés pour être récupérés, le RS-25 est un moteur cryogénique très performant (hydrogène liquide + oxygène liquide) conçu à l’origine pour la navette. La NASA réutilise cette base technologique parce qu’elle est éprouvée en vol, documentée et déjà qualifiée selon des standards sévères de fiabilité. En pratique, ils ont été adaptés au profil de mission du SLS (durée de combustion, environnement vibratoire, intégration avec les boosters) plutôt que repris « tels quels ». Cela permet de réduire certains risques techniques, même si l’intégration dans un nouveau lanceur reste un chantier complexe.

Que signifie “booster à propergol solide”, et en quoi est-ce différent d’un étage à propergols liquides ?

Un booster à propergol solide est un moteur-fusée où le carburant et l’oxydant sont mélangés sous forme solide dans un même bloc : une fois allumé, il brûle jusqu’à épuisement, avec très peu de possibilités de modulation. C’est l’inverse d’un étage à propergols liquides, où l’on peut généralement ajuster le débit, donc la poussée, voire couper et rallumer selon l’architecture. Les boosters solides fournissent une poussée massive au décollage, utile pour arracher une fusée lourde du pas de tir et traverser les couches denses de l’atmosphère. Leur contrepartie, c’est un contrôle plus limité et des contraintes industrielles fortes (fabrication, transport, sécurité) liées au stockage d’un gros “grain” propulsif. Sur le SLS, ils complètent l’étage central cryogénique pour maximiser la poussée initiale.

Qu’est-ce qu’un “étage supérieur” (comme l’ICPS), et quelles implications techniques quand une fusée vole sans étage supérieur actif ?

Un étage supérieur est une section de propulsion qui prend le relais après l’étage principal pour placer précisément la charge utile sur l’orbite visée, grâce à des allumages plus fins et souvent plus longs. L’ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) est un étage supérieur cryogénique destiné à effectuer ce travail d’injection orbitale. Voler sans étage supérieur actif signifie que la mission doit soit se contenter d’une orbite atteignable par l’étage central, soit s’appuyer sur d’autres systèmes capables de faire les manœuvres manquantes (par exemple un module de service, un remorqueur, ou une architecture de rendez-vous). Techniquement, cela réduit la marge pour “affiner” l’orbite et complique la gestion des erreurs (dispersion de trajectoire, timing des manœuvres, consommation d’ergols). En contrepartie, cela peut simplifier l’intégration matérielle pour un vol de test, en remplaçant l’étage propulsif par un élément structurel inerte.