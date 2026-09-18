Depuis 2020, la NASA s’appuie sur le programme Commercial Crew pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS). Mais, s’il devait de base s’appuyer sur deux prestataires, SpaceX et Boeing, seule la capsule Crew Dragon a tenu ses promesses avec 13 vols habités vers la station. Starliner, de son côté, n’a toujours pas décroché sa certification pour des missions opérationnelles régulières, en raison du fiasco de son premier vol habité. Pour l’heure, elle est cantonnée à des missions cargos.