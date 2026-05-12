Après de nombreux retards, Starliner a réalisé son tout premier vol habité en 2024, avec deux astronautes à son bord qui devaient être acheminés jusqu'à la Station Spatiale internationale (ISS) pour y séjourner une dizaine de jours. Mais la capsule a subi plusieurs dysfonctionnements, dont une fuite d’hélium et des propulseurs défaillants, de quoi pousser la NASA à revoir ses plans et choisir de rapatrier ses employés via une Crew Dragon de SpaceX.