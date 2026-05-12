Nouveau coup dur pour Boeing. Alors que la capsule Starliner devait voler cette année, voilà qu’elle a disparu du planning de la NASA pour les missions cargos…
Après de nombreux retards, Starliner a réalisé son tout premier vol habité en 2024, avec deux astronautes à son bord qui devaient être acheminés jusqu'à la Station Spatiale internationale (ISS) pour y séjourner une dizaine de jours. Mais la capsule a subi plusieurs dysfonctionnements, dont une fuite d’hélium et des propulseurs défaillants, de quoi pousser la NASA à revoir ses plans et choisir de rapatrier ses employés via une Crew Dragon de SpaceX.
Fin 2025, l’agence spatiale prenait la décision de rétrograder la Starliner en vaisseau cargo pour une nouvelle mission test : elle transporterait du matériel et des vivres jusqu’à l’ISS pour s’assurer que les réparations sont optimales avant tout nouveau vol habité. Boeing a indiqué que ce vol aurait lieu « dès avril 2026 », mais ce calendrier est clairement compromis, révèle Space News.
Pas de Starliner au programme
En effet, la NASA vient de publier son planning des missions ISS pour 2026, et Starliner en est tout simplement absente. Au programme, on retrouve deux missions cargo Dragon, un vaisseau Progress russe, un Cygnus de Northrop Grumman, et la mission habitée Crew-13 de SpaceX prévue en septembre. Boeing, elle, n’apparaît nulle part.
Bill Spetch, responsable des opérations ISS chez la NASA, s’est voulu rassurant sans pour autant donner de date : « Nous maintenons une préparation au lancement aussi proche que possible », a-t-il expliqué, ajoutant que Starliner-1 « volera quand elle sera prête ». Malgré tout, les fenêtres de lancement disponibles d’ici à la fin de l’année sont limitées, a-t-il prévenu, le calendrier étant « très chargé ».
Le cauchemar continue pour Boeing
Ce remaniement survient après la parution, en février dernier, d’un rapport incendiaire de la NASA, de plus de 300 pages, sur le vol habité raté de 2024. Il y est qualifié d’« incident de type A », soit le niveau le plus critique de l’agence, également attribué aux drames des navettes Challenger et Columbia. Le document pointe des défaillances techniques, mais aussi des erreurs de décision graves.
C’est tout bonnement catastrophique pour Boeing, car l’entreprise a engagé plus de 6 milliards de dollars dans le programme Starliner. D’autant que le temps presse : l’ISS est programmée pour être désorbitée au début des années 2030. Si la capsule ne parvient pas à s’imposer rapidement, l’essentiel de cet investissement aura été consenti pour presque rien.
Pour rappel, Crew Dragon, elle, est opérationnelle depuis 2020, et enchaîne les rotations d’équipage sans discontinuer.