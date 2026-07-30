Le 5 juin 2024, Starliner s’envolait pour son premier vol habité, avec à son bord les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams. Mais des fuites d’hélium et des propulseurs défaillants ont contraint la NASA à faire revenir la capsule sans équipage. Les astronautes, eux, sont restés bloqués sur la Station Spatiale internationale (ISS) bien plus longtemps que prévu, 9 mois au lieu de 10 jours, avant de rentrer à bord d’un Crew Dragon de SpaceX.