Et si la capsule Crew Dragon de SpaceX a été certifiée pour les vols habités en 2020, Boeing, de son côté, a accumulé les retards. Il a fallu attendre 2024 pour le premier vol habité de Starliner. Prévu pour une dizaine de jours, il a finalement duré neuf mois en raison de défaillances de la capsule. Puis en février dernier, l’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a officiellement classé cet épisode comme un « incident de type A », le niveau de gravité le plus élevé de l’agence.