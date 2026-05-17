L'air martien représente seulement 1 % de la densité terrestre. Faute de molécules à brasser, un rotor doit compenser par la vitesse. Ingenuity, premier engin à voilure tournante à voler sur une autre planète en avril 2021, n'a jamais dépassé 2 700 tours par minute pendant ses 72 vols. Ses extrémités de pales plafonnaient à Mach 0,7, par sécurité. « Près de Mach 1, les choses peuvent devenir incontrôlables », rappelle Jaakko Karras, en référence à Chuck Yeager. Une simple rafale de tourbillon de poussière aurait suffi à pousser les rotors d'Ingenuity au-delà du mur du son, avec des conséquences imprévisibles sur leur structure en mousse à peau composite.

Sur Mars, le son se déplace à environ 870 km/h, contre 1 223 km/h sur Terre au niveau de la mer. Cet écart vient du dioxyde de carbone, du froid et de la faible pression. Les ingénieurs du JPL et de l'Ames Research Center devaient donc prouver qu'une pale pouvait franchir cette limite sans se désintégrer en plein vol.

On peut mesurer la prouesse en comparant avec un hélicoptère terrestre. Un Robinson R44, modèle à pistons le plus vendu au monde, tourne à 408 tours par minute. Ses pales atteignent 215 m/s en bout, soit Mach 0,63. Les rotors SkyFall tournent neuf fois plus vite et propulsent leurs extrémités à 370 m/s. En valeur absolue, c'est 1,7 fois plus rapide qu'un R44, malgré des pales bien plus courtes.

Deux configurations ont été évaluées. Le rotor tripale atteint Mach 0,98 à 3 750 tr/min. Le bipale du projet SkyFall, légèrement plus long, frôle déjà la barrière sonore à 3 570 tr/min. Tous deux ont dépassé l'objectif initial fixé à Mach 1,05. Shannah Withrow-Maser, aérodynamicienne à Ames, estime qu'il reste encore quelques newtons de poussée à extraire des données.