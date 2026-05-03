Dreame Technology a présenté la Nebula NEXT 01 Jet Edition le 27 avril dernier à San Francisco. Dreame y a intégré deux propulseurs à propergol solide capables de délivrer 100 kN de poussée en 150 millisecondes, sur une base de 1 900 chevaux. La Nebula NEXT 01 Jet Edition passerait ainsi devant la Rimac Nevera, l'Aspark Owl ou la McMurtry Spéirling Pure, soit tout ce qui s'achète légalement.

Le constructeur de robots aspirateurs prépare en parallèle une Nebula NEXT 01 standard pour une production en série en 2027, sans propulseurs. Avec la Jet Edition, Dreame fait une entrée plus que fracassante dans l'industrie automobile. Et pour cause, aujourd'hui, ni les réglementations d'homologation ni les chaînes de production n'ont prévu ce type de technologie.

Dreame a déposé plus de 10 000 brevets et fabriqué des millions d'aspirateurs, et veut être le premier constructeur à faire rouler légalement une fusée sur quatre roues sur une route ouverte au public.