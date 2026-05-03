Un fabricant d'aspirateurs chinois affirme avoir construit une voiture électrique capable de passer de 0 à 100 km/h en 0,9 seconde, grâce à deux propulseurs à propergol solide empruntés à l'aérospatiale.
Dreame Technology a présenté la Nebula NEXT 01 Jet Edition le 27 avril dernier à San Francisco. Dreame y a intégré deux propulseurs à propergol solide capables de délivrer 100 kN de poussée en 150 millisecondes, sur une base de 1 900 chevaux. La Nebula NEXT 01 Jet Edition passerait ainsi devant la Rimac Nevera, l'Aspark Owl ou la McMurtry Spéirling Pure, soit tout ce qui s'achète légalement.
Le constructeur de robots aspirateurs prépare en parallèle une Nebula NEXT 01 standard pour une production en série en 2027, sans propulseurs. Avec la Jet Edition, Dreame fait une entrée plus que fracassante dans l'industrie automobile. Et pour cause, aujourd'hui, ni les réglementations d'homologation ni les chaînes de production n'ont prévu ce type de technologie.
Dreame a déposé plus de 10 000 brevets et fabriqué des millions d'aspirateurs, et veut être le premier constructeur à faire rouler légalement une fusée sur quatre roues sur une route ouverte au public.
De l'aspirateur à la hypercar électrique de 1 900 chevaux
Dreame Technology fabrique des aspirateurs sans fil vendus dans 120 pays. En 2017, son fondateur Yu Hao a lancé le programme SkyAxis à l'université Tsinghua, autour de la conduite autonome. Presque dix ans plus tard, l'équipe a présenté la Nebula NEXT 01 au CES 2026 à Las Vegas, puis à San Francisco sous sa forme Jet Edition.
Dreame travaille en parallèle sur la Nebula NEXT 01 standard, sans propulseurs. Avec 1 900 chevaux et un 0 à 100 km/h en 1,8 seconde, Dreame annonce sa production pour le second semestre 2027 dans une usine près de Berlin. Dreame a sorti la Jet Edition pour exister dans la conversation mondiale de l'automobile. Sebastian Thrun, cofondateur du laboratoire X de Google et pionnier de la conduite autonome, a fait le déplacement à San Francisco et a dit n'avoir jamais vu une annonce aussi spectaculaire de toute sa vie. Dreame joue ainsi sur la Jet Edition pour asseoir sa crédibilité auprès des investisseurs et de l'industrie automobile mondiale. Dreame en fait davantage un argument de levée de fonds qu'un produit fini.
Des propulseurs à propergol solide sans cadre juridique ni chaîne de production
Mais comme tout était trop beau, Dreame tombe tout de même sur un os, et de taille. Il s'avère que personne n'a encore trouvé comment faire circuler légalement un véhicule équipé de propulseurs à propergol solide. Ces propulseurs tombent sous les normes du transport de matières dangereuses et de la sécurité pyrotechnique. Mais qu'importe, pour Sebastian Thrun, l'un des pionniers des voitures autonomes, s'il ne peut pas rouer légalement, alors il trouvera preneur. Selon notre confrère MotorTrend, la Jet Edition sera destinée aux collectionneurs, sans jamais rouler sur route ouverte. Mais après utilisation, personne dans l'industrie automobile ne sait encore comment recharger ces propulseurs.
Dreame a aussi prévu une batterie à l'état solide de plus de 450 Wh/kg, dont l'industrialisation n'a pas encore abouti.