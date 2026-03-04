Le chinois Xiaomi profite du Mobile World Congress pour présente une hypercar électrique. La marque a en effet officialisé son impressionnante Vision GT, que l'on pourra prochainement piloter (de manière virtuelle).
Alors que son SUV YU7 continue d'aligner les records de ventes en Chine (et d'écraser le Model Y de Tesla), Xiaomi profite du Mobile World Congress de Barcelone pour exposer un nouveau bolide : Vision GT. Une hypercar électrique deux portes pour le moins radicale, que certains privilégiés pourront prochainement piloter, de manière virtuelle dans un premier temps.
Une hypercar aussi chez Xiaomi
Avec sa Vision GT, Xiaomi entend frapper fort et démontrer l’étendue de son savoir-faire automobile. Le constructeur met notamment en avant un travail aérodynamique particulièrement poussé, revendiquant un coefficient de traînée de 0,29, soit une valeur remarquable pour une hypercar électrique aux lignes aussi radicales.
Le concept coche d’ailleurs toutes les cases du genre : portes en élytre, diffuseur arrière massif, splitter avant proéminent, sans oublier un aileron central taillé pour la performance. Une silhouette très spectaculaire, pensée autant pour séduire les regards que pour optimiser les flux d’air.
Un bolide à piloter d'abord dans Gran Turismo 7
À bord, la Vision GT cultive un esprit résolument sportif, sans faire l’impasse sur la technologie. Sièges baquets ultra enveloppants, large écran panoramique faisant office d’instrumentation, volant papillon inspiré des prototypes d’endurance : l’ensemble mêle ambiance racing et connectivité dernier cri.
En revanche, le constructeur reste discret sur la fiche technique. La puissance pourrait avoisiner les 1 900 ch, mais aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué concernant les performances.
En présentant sa Vision GT en Europe, Xiaomi confirme à qui veut bien l'entendre ses ambitions internationales, et prépare le terrain pour l’arrivée d’un futur réseau de distribution sur le Vieux Continent.
Comme la Xiaomi SU7 avant elle, la Vision GT fera bientôt une apparition remarquée dans Gran Turismo 7 sur PlayStation 5. Les joueurs pourront ainsi prendre le volant de ce concept hors norme, dont on ignore encore s’il donnera naissance, un jour, à un modèle de série. Le véhicule n'est pas exclusif au jeu vidéo signé Polyphony Digital, et est bien présent sur le stand Xiaomi à Barcelone.
Une chose est sûre, le groupe chinois affiche une détermination intacte à s’imposer sur la scène internationale, avec la même ambition que celle déjà déployée sur son marché domestique.