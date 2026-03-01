McMurtry Automotive va démarrer la production de sa Speirling PURE, une hypercar électrique aux ambitions (plus que) démesurées, avec une production limitée à 100 exemplaires (et un prix de 1,36 million de dollars).
En 2022, McMurtry Automotive faisait la démonstration de sa Speirling PURE au Goodwood Festival of Speed. Une hypercar électrique qui se veut un véritable monstre de puissance, avec pas moins de 1 000 chevaux pour des performances hors norme, mais aussi (et surtout) un système de ventilation pour le moins original, qui permet au véhicule… de défier les lois de l'aérodynamisme.
La tête à l'envers !
Avec son poids avoisinant les 1 300 kg, un châssis monocoque en fibre de carbone, et la présence de deux moteurs électriques développant 745 kW sur les roues arrière, la McMurtry Speirling est un véhicule pour le moins original, taillé pour les performances et la piste, avec un 0 à 100 km/h avalé en seulement 1,5 seconde.
Pour ce qui est des performances pures, la McMurtry Speirling a pulvérisé le record de la piste d'essai de Top Gear, en se montrant plus rapide… que la F1 Renault R24 de 2004 ! Le bolide britannique a ainsi mis 55,9 secondes à parcourir les 2,8 km de l'aérodrome de Dunsfold, soit plus de 13 secondes plus vite que l'Aston Martin Valkyrie.
Il faut dire qu'avec son système de ventilation, le bolide est en mesure de générer plus de deux fois sa masse en portance négative, et ce, sans même avoir à rouler à haute vitesse. De quoi lui permettre de rouler… à l'envers, au plafond, la tête en bas, si une telle route existait comme dans certains jeux vidéo.
Un appui aérodynamique constant (et un prix de 1,36 million d'euros)
Une architecture qui permet surtout à la Speirling d’afficher une agilité redoutable dans les enchaînements sinueux. Là où une sportive traditionnelle doit composer avec les lois de la physique et un appui aérodynamique dépendant de la vitesse, elle bénéficie d’une déportance constante, totalement indépendante de son allure.
Résultat : le bolide (qui plus est équipé de pneus slicks Michelin) reste littéralement plaqué au sol, quels que soient les conditions et le rythme imposé.
Sans surprise, entre sa puissance hors norme et son système de ventilation dédié à l’appui, la McMurtry Speirling ne fait pas de l’autonomie sa priorité. Équipée d’une batterie ultra-compacte de 100 kWh, elle revendique environ une vingtaine de minutes d’utilisation, pour un plaisir bref, mais intense.
Reste que la marque a récemment officialisé le lancement en production de son hypercar, dans une série particulièrement exclusive, puisque 100 exemplaires seulement verront le jour.
Une rareté qui se paie au prix fort, et il faudra débourser 1,36 million de dollars pour s’offrir (et exposer dans son garage) ce concentré de démesure technologique et électrique.