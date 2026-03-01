Sans surprise, entre sa puissance hors norme et son système de ventilation dédié à l’appui, la McMurtry Speirling ne fait pas de l’autonomie sa priorité. Équipée d’une batterie ultra-compacte de 100 kWh, elle revendique environ une vingtaine de minutes d’utilisation, pour un plaisir bref, mais intense.

Reste que la marque a récemment officialisé le lancement en production de son hypercar, dans une série particulièrement exclusive, puisque 100 exemplaires seulement verront le jour.

Une rareté qui se paie au prix fort, et il faudra débourser 1,36 million de dollars pour s’offrir (et exposer dans son garage) ce concentré de démesure technologique et électrique.