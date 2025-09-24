Quel est le véhicule le plus rapide du monde ? Jusque-là, on pouvait simplement citer la Chiron Super Sport 300+ de Bugatti, qui avait réussi à atteindre en 2019 la vitesse de 490,48 km/h sur la piste allemande d'Ehra-Lessien. Mais c'est déjà du passé, car aujourd'hui, la première place est chipée par le géant chinois BYD.

Il a en effet chronométré une version spéciale de sa supercar Yangwang U9, la YangWang U9 Xtreme, sur la piste d'essais Automotive Testing Papenburg, en Allemagne, le 14 septembre dernier. Et lancée en pleine vitesse, elle a réussi à atteindre les 496,22 km/h ! Une prouesse semble-t-il due à l'électrique.

« Ce record n'a été possible que grâce aux performances incroyables de la U9 Xtreme. Techniquement, cela est impossible avec un moteur à combustion. Grâce à l'électrique, la voiture est silencieuse, sans à-coups de charge, ce qui me permet de me concentrer encore davantage sur la piste » a ainsi commenté le pilote ayant établi le record, Marc Basseng.