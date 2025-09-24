C'est un record fou qui vient d'être établi par une voiture construite par BYD. Car celle-ci a atteint une vitesse qui frise les 500 km/h !
La Chine a assis son énorme puissance économique sur des réussites dans de nombreux secteurs, dont celui de l'automobile. En général, on entend plutôt parler de l'empire du Milieu pour ses véhicules électriques qui cassent les prix, et la facilité qu'ont certains acteurs de s'y lancer, comme Xiaomi, le fabricant de téléphones, qui a déjà sorti plusieurs modèles. Mais les exploits ne s'arrêtent pas là, comme nous le prouve BYD !
BYD marque l'histoire à 496 km/h
Quel est le véhicule le plus rapide du monde ? Jusque-là, on pouvait simplement citer la Chiron Super Sport 300+ de Bugatti, qui avait réussi à atteindre en 2019 la vitesse de 490,48 km/h sur la piste allemande d'Ehra-Lessien. Mais c'est déjà du passé, car aujourd'hui, la première place est chipée par le géant chinois BYD.
Il a en effet chronométré une version spéciale de sa supercar Yangwang U9, la YangWang U9 Xtreme, sur la piste d'essais Automotive Testing Papenburg, en Allemagne, le 14 septembre dernier. Et lancée en pleine vitesse, elle a réussi à atteindre les 496,22 km/h ! Une prouesse semble-t-il due à l'électrique.
« Ce record n'a été possible que grâce aux performances incroyables de la U9 Xtreme. Techniquement, cela est impossible avec un moteur à combustion. Grâce à l'électrique, la voiture est silencieuse, sans à-coups de charge, ce qui me permet de me concentrer encore davantage sur la piste » a ainsi commenté le pilote ayant établi le record, Marc Basseng.
La YangWang U9 Xtreme délivre une puissance de plus de 3000 chevaux !
Il faut dire que sous le capot, on peut retrouver un appareillage titanesque, avec « quatre moteurs ultra-haute vitesse pouvant atteindre 30 000 tr/min et délivrant une puissance totale de plus de 3 000 chevaux ». Pour comparaison, la version de série présentée durant l'été 2024 délivre elle une puissance de 1 287 chevaux. D'autres améliorations ont aussi été apportées aux suspensions et aux pneumatiques pour permettre ce record.
BYD a par ailleurs annoncé qu'après ce record, les clients intéressés pourraient s'offrir ce modèle, dont la production va être limitée à seulement 30 unités. Un jouet que certaines grandes fortunes voudront, à n'en pas douter, s'offrir !