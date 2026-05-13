Pour l'instant, Mars n'a pas de garage ni de mécanicien qui vous reçoit dans un atelier. Jeff Biesiadecki et Olivier Toupet, deux ingénieurs de JPL, ont donc écrit un algorithme, le « Traction Control », qu'ils ont ensuite téléversé vers Curiosity en mars 2017 puis validé pour l'usage opérationnel le 8 juin. L'algorithme ajuste la vitesse de rotation de chaque roue en fonction des variations détectées par le système de suspension. Aucune carte préalable du terrain n'est utilisée. Aucun capteur visuel dédié non plus. Seuls les déplacements des bogies trahissent les points de contact. Le logiciel recalcule alors les vitesses pour annuler le glissement.

Lors des essais sur un capteur de force de 15 centimètres au Mars Yard, la charge des roues avant a baissé de 20 %, celle des roues centrales de 11 %. L'algorithme corrige aussi le phénomène du « wheelie ». Une roue qui escalade un rocher et continue de monter jusqu'à perdre contact avec lui se met à tourner dans le vide, reportant tout le poids sur les autres roues. Le code coupe alors la rotation de la roue suspendue et redonne du couple aux roues encore appuyées.

Entre le sol 1678 et le 6 octobre 2017, Curiosity a parcouru 1,45 kilomètre en 68 trajets, presque entièrement sous Traction Control. Le logiciel reste activé par défaut. Les opérateurs le coupent tous les 500 mètres pour photographier les roues sous tous les angles, une procédure appelée Full MAHLI Wheel Imaging.

Les ingénieurs de Perseverance ont repris ces enseignements. Le rover posé en 2021 embarque des roues de 52,6 centimètres de diamètre, plus étroites, dotées de deux fois plus de crampons aux courbes plus douces que les chevrons agressifs de son aîné.

Le pont du rover sert aussi de capteur involontaire. Entre deux trajets, le rover reste immobile pendant des heures. Si un grain de sable change de place pendant ce temps mort, le vent en est la seule cause possible. Les trajets, eux, secouent le rover et déplacent d'autres grains. Grâce au timelapse compilé par la NASA, que vous pouvez visionner ci-dessus, les déplacements sont triés en deux catégories. La première regroupe ceux survenus pendant la conduite. La seconde, ceux survenus pendant les pauses. Cette seconde catégorie suit le rythme des vents martiens, qui varient au fil des saisons.