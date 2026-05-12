Autour de Thales Alenia Space gravite tout un réseau de partenaires européens, avec un casting de ce qui se fait de mieux sur le Vieux continent. Airbus Defence and Space, au Royaume-Uni, est responsable du rover lui-même ainsi que de la plateforme qui lui servira de point d'atterrissage sur Mars. L'Italien Leonardo fournit la foreuse embarquée à bord du rover, la pièce maîtresse qui permettra de creuser le sol martien. ArianeGroup, côté français, s'occupe du bouclier avant et de la protection thermique de l'aeroshell, en gros la capsule qui protège l'ensemble de l'engin lors de la traversée de l'atmosphère martienne. L'Allemand OHB prend en charge le module de transport, et l'Italien ALTEC gérera depuis la Terre le centre de contrôle des opérations du rover.