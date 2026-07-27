Le bilan est lourd. En février, ULA visait entre 18 et 22 lancements pour l’année 2026, dont jusqu’à 18 pour Vulcan seul. Le lanceur devait ensuite monter en cadence pour honorer un carnet de commandes de plus de 80 missions. Dans ses résultats du deuxième trimestre publiés le 23 juillet, Lockheed Martin, qui détient 50 % de ULA, a révélé avoir garanti un prêt bancaire pouvant atteindre 500 millions de dollars pour l’aider à traverser ses difficultés financières, directement liées à l’immobilisation de Vulcan.