Car lors d’une conférence de presse organisée ce 28 septembre, la NASA et Boeing ont indiqué enfin savoir d’où venaient les pannes. Les fuites d’hélium étaient dues à des joints de vannes abîmés par le peroxyde d’azote, l’oxydant utilisé pour la propulsion. Les propulseurs du module d’équipage, eux, souffraient de corrosion. En cause, des résidus d’hydrazine, un carburant, entrés en contact avec le CO2 de l’air. Boeing va donc purger ces résidus et isoler les propulseurs.