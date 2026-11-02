Un avion dit « banc d'essais », c'est en quelque sorte un laboratoire avec des ailes. Pour ce qui est du Rafale, l'appareil est modifié en profondeur pour embarquer des instruments de mesure et des enregistreurs qui collectent les données pendant le vol, un peu comme une boîte noire, mais en beaucoup plus bavard. Grâce à une liaison de données, ces informations parviennent aussi aux ingénieurs qui conduisent les essais depuis le sol. Qu'il s'agisse de la navigation, des systèmes d'attaque, des capteurs, des armements, des communications ou des logiciels de bord, chaque nouvelle technologie peut ainsi être éprouvée en vol, en conditions réelles.