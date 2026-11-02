La Direction générale de l'armement a livré à son centre DGA Essais en vol son premier Rafale avion banc d'essais. Désigné B374, ce laboratoire volant servira à tester les équipements et armements du futur Rafale F5.
Le ministère des Armées, par le biais de la Direction générale de l'armement (DGA), a annoncé ce lundi 2 novembre la livraison du premier Rafale avion banc d'essais (ABE) au centre DGA Essais en vol. Construit par Dassault Aviation et livré au standard F4.1, l'appareil sera progressivement transformé d'ici 2028 pour accueillir une instrumentation de vol complète. Il deviendra alors la plateforme d'essais des futurs équipements du Rafale F5, dont le radar de nouvelle génération RBE2 XG.
Ce Rafale n’ira pas en escadron, il va servir de laboratoire volant au futur Rafale F5
Un avion dit « banc d'essais », c'est en quelque sorte un laboratoire avec des ailes. Pour ce qui est du Rafale, l'appareil est modifié en profondeur pour embarquer des instruments de mesure et des enregistreurs qui collectent les données pendant le vol, un peu comme une boîte noire, mais en beaucoup plus bavard. Grâce à une liaison de données, ces informations parviennent aussi aux ingénieurs qui conduisent les essais depuis le sol. Qu'il s'agisse de la navigation, des systèmes d'attaque, des capteurs, des armements, des communications ou des logiciels de bord, chaque nouvelle technologie peut ainsi être éprouvée en vol, en conditions réelles.
Le B374 a aussi une particularité. C'est le tout dernier Rafale de sa fournée. L'État ne commande pas ses Rafale à l'unité, mais par lots successifs, par tranches. La quatrième tranche de production du Rafale, notifiée en 2021 aux quatre grands industriels du programme (Dassault Aviation pour l'avion, Thales pour l'électronique, Safran pour le moteur et MBDA pour les missiles), trouve avec lui son 73e et dernier exemplaire. Plutôt que de rejoindre un escadron, ce dernier-né file directement chez les experts de DGA Essais en vol, qui vont le remodeler en profondeur avec ceux de Dassault.
Le B374 est ainsi le premier Rafale banc d'essais affecté à DGA Essais en vol. Le centre travaille aujourd'hui avec le B348, que l'armée de l'Air et de l'Espace lui prête sur une longue durée, et que le nouveau venu remplacera à terme. Les essayeurs disposeront donc d'un appareil qui leur est affecté, et non plus simplement prêté.
Le Rafale F5, un chantier en trois temps jusqu'en 2028
Avant de se consacrer au Rafale F5, le B374 a du travail sur la version actuelle de l'avion. Il va d'abord recevoir une installation d'essais et de mesures (IEM), c'est-à-dire l'ensemble des instruments et enregistreurs qui transforment un Rafale en avion d'essais. Cette première installation sera réversible, on parle bien d'un équipement provisoire, que l'on peut retirer sans modifier durablement l'appareil. Ainsi équipé, il participera au développement du standard actuel du Rafale, le F4, en attendant sa grande transformation.
La vraie métamorphose interviendra à l'horizon du deuxième trimestre 2027. Dassault Aviation y intégrera les interfaces nécessaires pour que DGA Essais en vol puisse installer à bord une instrumentation complète et, cette fois, permanente. L'avion gagnera ainsi en capacités d'analyse pour les prochaines évolutions du standard F4, tout en préparant les essais du F5.
Après ce passage en atelier, le B374 retrouvera la flotte d'essais en 2028 avec un cerveau adapté à sa nouvelle vie. Son ordinateur de bord, l'Ensemble modulaire de traitement de l'information (EMTI), tournera alors avec une version logicielle spéciale, dite « orange », conçue uniquement pour les essais. C'est elle qui lui permettra d'accueillir les futurs capteurs du F5, à commencer par le radar RBE2 XG, encore en développement chez Thales, qui doit permettre au Rafale de repérer avions et cibles à grande distance. Une étape importante pour la DGA, qui renouvelle peu à peu sa flotte d'essais, à l'heure où se prépare l'avenir de l'aviation de combat française.