Ce rapprochement découle de la Déclaration de Northwood, signée le 10 juillet 2025 par Emmanuel Macron et Keir Starmer, alors Premier ministre britannique, lors de la visite d'État du président français au Royaume-Uni. Paris et Londres avaient affirmé, pour la première fois également, que leurs dissuasions, tout en restant indépendantes, pouvaient être coordonnées. Les deux pays se dotaient ainsi d'une instance commune pour piloter cette coopération. L'exercice mené ces derniers jours, baptisé « Rummy », le nom anglais du rami, est considéré par Wes Streeting, le secrétaire britannique à la Défense, comme « un nouveau chapitre » dans un monde « de plus en plus dangereux ». Il invoque une « responsabilité commune » des deux pays envers la sécurité euro-atlantique, et prévient que leurs adversaires « ne doivent avoir aucun doute » sur leur unité.