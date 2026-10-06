En service depuis octobre 2025, le M51.3 est la troisième version du missile M51 et remplace peu à peu les précédentes. D'après le ministère des Armées, il gagne en portée, en précision et en capacité à franchir les défenses adverses. Long de douze mètres pour une cinquantaine de tonnes, il fonctionne comme une fusée à trois étages. Chacun d'eux brûle son carburant solide, puis se détache pour laisser le suivant prendre le relais. C'est le dernier, largement retravaillé, qui lui ajoute plusieurs centaines de kilomètres de portée. Celle-ci n'est pas communiquée, mais elle est estimée entre 9 000 et 10 000 km, à peu près un Paris-Tokyo. Le missile emporte de nouvelles têtes nucléaires océaniques (TNO-2), jusqu'à six, capables chacune de viser une cible différente et pensées pour percer les défenses antimissiles. Et son successeur, le M51.4, est déjà commandé et attendu vers 2035.