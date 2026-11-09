La France vient de commander à Airbus et Thales Alenia Space IRIS ses deux futurs satellites d'observation militaire, pour plus de 1,5 milliard d'euros. Ils succéderont aux trois CSO, plus tard que prévu, d'ici 2035.
Le programme IRIS de satellites d'observation militaire sort bel et bien des bureaux d'études, puisque la Direction générale de l'armement (DGA) a notifié le marché de réalisation le 5 novembre, comme vient de l'officialiser le ministère des Armées ce lundi 9 novembre 2026. Deux satellites capables de photographier n'importe quel point du globe, de jour comme de nuit, sont attendus, avec un premier exemplaire espéré d'ici 2033. Sept ans après le lancement du programme, la commande tombe enfin, sur un calendrier qui a quelque peu glissé, alors que les satellites en service, eux, ne rajeunissent pas.
Deux satellites militaires IRIS pour prendre le relais des CSO
Attention tout d'abord aux homonymes. Il ne faut pas confondre IRIS², qui avec son petit composant désigne la constellation de télécommunications de l'Union européenne, et IRIS tout court, pour « Instruments de renseignement et d'imagerie spatiale », qui relève d'un tout autre métier, celui des satellites espions français. Ses deux engins doivent reprendre, à l'horizon 2035, le travail des trois CSO lancés en 2018, 2020 et 2025, qui fournissent aujourd'hui à la France ses images de renseignement prises depuis l'espace.
Comme leurs aînés, ils travailleront en lumière visible, en infrarouge aussi, avec une « extrêmement haute résolution », ou EHR dans le jargon. Combien de centimètres par pixel ? Mystère, évidemment. Mais les informations transmises par al DGA et Airbus ce soir promettent surtout de meilleures images, livrées plus vite aux armées. Selon Zone Militaire, le premier satellite, baptisé EHRmin, sera doté de miroirs en carbure de silicium, le second s'appelant EHRmax. Plus intrigant, IRIS pourra photographier d'autres objets en orbite, pour surveiller l'espace et jauger les menaces qui y circulent. L'œil français surveillera aussi ses voisins de palier.
Aux commandes, on retrouve le duo déjà à l'œuvre sur CSO. Airbus Defence and Space fournira les deux plateformes, autrement dit le corps des satellites, une part importante de l'instrument du premier, et pilotera le segment au sol. Thales Alenia Space, coentreprise du Français Thales et de l'Italien Leonardo, développera un instrument de nouvelle génération pour le second, livrera des éléments critiques du premier et participera au volet terrestre. Lynred, spécialiste des détecteurs infrarouges, Safran Reosc, expert des optiques de précision, Sodern, qui revendique la « rétine » des satellites français d'Hélios à CSO, Pyxalis et Air Liquide Advanced Technologies figurent parmi les sous-traitants. Le Commandement de l'espace exploitera ensuite le système.
La France devra patienter jusqu’en 2033 pour son premier IRIS
Au niveau du calendrier, ça coince, et il y aura du retard sur les plans de départ. En 2023, Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, annonçait vouloir accélérer pour remplacer les CSO dès 2030, et la loi de programmation militaire tablait sur un premier IRIS avant la fin de cette année-là. L'actualisation promulguée le 16 août dernier, qui offre pourtant 3,9 milliards d'euros de plus au spatial militaire, a repoussé la cible à 2035. Catherine Vautrin, l'actuelle ministre, invoque le temps nécessaire pour mûrir les technologies. Selon le nouveau calendrier, un premier satellite entrera en service vers 2033, les deux seront en orbite vers 2035.
L'urgence est proche, car les CSO prennent de l'âge. Les appareils, conçus pour durer dix ans, vont pour les deux premiers atteindre leur limite théorique vers 2028 et 2030, et seul CSO-3 pourrait, sur le papier, tenir jusqu'en 2035. La loi table d'ailleurs sur deux CSO en service fin 2030. Pour tenir jusqu'à la relève et assurer la continuité visée par le ministère, la DGA travaille avec les industriels à prolonger ces satellites, et l'État achètera des images commerciales à des opérateurs extérieurs.
La facture de ces satellites IRIS, elle, atteint 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble du consortium. C'est nettement plus que le milliard qui circulait fin septembre dans la presse. Le contrat, qui court jusqu'à la fin des années 2030, englobe la conception, la fabrication, les tests, les systèmes au sol, mais aussi la maintenance et les opérations en orbite. De quoi renforcer « la chaîne de valeur française dans l'imagerie optique spatiale », se félicite Alain Fauré, directeur des systèmes spatiaux d'Airbus. Comme MUSIS, le système des CSO et ses huit partenaires européens, IRIS reste ouvert à d'autres pays. Aucun candidat n'est cité, mais les places sont à prendre.