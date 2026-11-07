La Russie ferait déjà fonctionner sur le champ de bataille son réseau de satellites dit Rassvet, et qui est l'équivalent local de Starlink, selon le ministère de la Défense ukrainienne, dont Reuters se fait l'écho. « La Russie utilise le système satellitaire "Rassvet" au-dessus du territoire ukrainien à des fins militaires », a ainsi confirmé le porte-parole du ministère, Andrii Yusov.

Ce réseau est plus précisément utilisé pour les communications militaire au-dessus de l'Ukraine, et permettrait à la Russie d'effectuer des frappes de drones plus précises, tout en rendant le brouillage des communications plus complexe. Les autorités ukrainiennes estiment que la Russie bénéficie pour l'heure de 32 satellites, lancés en deux fois durant les mois de mars et juillet derniers.