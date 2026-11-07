La Russie utilise son système équivalent de Starlink pour des frappes de drones en Ukraine. Un système, Rassvet, parti pour encore grandir à l'avenir.
L'utilisation de Starlink (et de sa version militaire Starshield) par les forces ukrainiennes est un avantage significatif pour elles dans la guerre face à la Russie - ce qui expliquait notamment la panique qui a pris Kiev quand Washington avait décidé de brider momentanément le service. Du côté de la Russie, on a donc très vite vu l'intérêt de bénéficier d'un service d'internet par satellite local, rapidement mis sur pied. Et on pourrait déjà en voir les résultats sur le champ de bataille.
Le « Starlink » russe fonctionnerait déjà dans la guerre en Ukraine
La Russie ferait déjà fonctionner sur le champ de bataille son réseau de satellites dit Rassvet, et qui est l'équivalent local de Starlink, selon le ministère de la Défense ukrainienne, dont Reuters se fait l'écho. « La Russie utilise le système satellitaire "Rassvet" au-dessus du territoire ukrainien à des fins militaires », a ainsi confirmé le porte-parole du ministère, Andrii Yusov.
Ce réseau est plus précisément utilisé pour les communications militaire au-dessus de l'Ukraine, et permettrait à la Russie d'effectuer des frappes de drones plus précises, tout en rendant le brouillage des communications plus complexe. Les autorités ukrainiennes estiment que la Russie bénéficie pour l'heure de 32 satellites, lancés en deux fois durant les mois de mars et juillet derniers.
Un système qui ne fonctionne encore que de manière intermittente
Si la Russie détient là une arme permettant d'améliorer ses offensives, il faut toutefois noter que Rassvet est encore extrêmement loin de la densité de Starlink, qui compte plus de 10 000 satellites en orbite autour de notre planète. Un Starlink que la Russie pouvait encore utiliser jusqu'à l'automne dernier, en usant de terminaux acquis au marché noir, avant que SpaceX ne les désactive.
Et si Rassvet est l'alternative mise au point par Moscou, celle-ci est encore loin d'être aussi pratique que Starlink. « La constellation actuelle ne suffit pas à assurer une couverture ininterrompue du territoire ukrainien : la communication n'est disponible que de manière intermittente, lorsque les satellites survolent les zones concernées » explique Andrii Yusov. Dans la pratique, cela fait qu'à l'heure actuelle, la Russie ne possède que deux fenêtres de communication satellite de qualité chaque jour, chacune durant plus d'une heure. « Cela suffit pour avoir des répercussions sur le plan opérationnel » précise néanmoins un expert de sécurité basé à Kiev, Mykola Zientsev.