De même, les satellites stabilisés à 500 kilomètres ne survolent l’Ukraine que deux fois par jour, avec des fenêtres de connexion limitées à 90 minutes. Une portée réduite, mais qui pourrait tout de même servir à l’armée russe : selon l’Institute for the Study of War, cette couverture partielle pourrait suffire à faciliter des frappes russes plus précises via drones ou systèmes téléguidés.