À la fin du mois de mars, la Russie envoyait dans l'espace sa première batterie de satellites en basse altitude, appartenant au projet Rossvet. Celui-ci doit permettre de doter la Russie d'une constellation de satellites, qui fournira un service d'internet par satellite analogue à celui de Starlink.

Mais les premiers pas peuvent être difficiles. Selon des données de RussianSpaceWeb, un satellite parmi les 16 envoyés dans l'espace, et nommé « Object 4 », a été observé en train de perdre de l'altitude, pour finalement rentrer dans l'atmosphère aux environs du 6 juin dernier.