Une fois en orbite, Yoda ne sera pas livré clé en main au Commandement de l'espace. Le CNES et le CDE piloteront d'abord ensemble ses opérations, le temps que les militaires prennent progressivement la main, jusqu'à ce que ces derniers puissent gérer seuls le quotidien du satellite. Le démonstrateur, une première à ce niveau de complexité en Europe, sert de galop d'essai. Les enseignements qu'il permettra de tirer ouvriront la voie à de véritables satellites de combat, capables cette fois de détecter une menace et d'agir concrètement pour la neutraliser, épaulés par des lasers et des brouilleurs tirés depuis le sol. Un choix technologique assumé, puisque la France écarte pour l'instant les missiles intercepteurs : les faire exploser en orbite créerait un nuage de débris qui menacerait tous les satellites environnants, y compris les siens.