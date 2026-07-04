En septembre 2023, Firefly Aerospace avait mené le premier volet du programme, Victus Nox, pour une mission de surveillance de l’espace, sans engagement direct entre deux satellites. Avec Victus Haze, la Space Force fait interagir directement deux satellites pour la première fois. Une fois la mission commencée, True Anomaly a confié le pilotage de Jackal à Mosaic, son logiciel de supériorité spatiale, chargé de planifier la traque de Puma. Le satellite a utilisé ses capteurs optiques, deux caméras à champ étroit et large ainsi que des viseurs d’étoiles, pour suivre sa cible à des distances comprises entre 100 et plus de 1 000 kilomètres. Jackal a manœuvré à plusieurs reprises pour modifier sa trajectoire et réduire la distance avec Puma, avec un suivi continu maintenu y compris pendant les déplacements de sa cible. Sous sa gamme Pioneer, Rocket Lab a conçu et exploité Puma, plateforme dédiée aux missions de défense qui exigent une cadence de production rapide.

Contrairement à Victus Haze, le nom que la Space Force réserve à l’exercice conjoint, True Anomaly appelle sa propre campagne d’essais Mission X-3. Depuis la séparation du lanceur, le 3 mai, Jackal a échangé près de 2 000 communications avec Mosaic. L’équipe a déployé plusieurs mises à jour logicielles sur le satellite et au sol pendant cette période, afin de corriger rapidement les anomalies rencontrées en vol. Les ingénieurs ont aussi achevé la mise en service complète du système de propulsion et réduit la sensibilité de la navigation GPS aux interférences terrestres et spatiales.