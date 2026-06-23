Une capsule conique doit consacrer une bonne partie de sa structure à supporter les contraintes aérodynamiques et thermiques à la rentrée. Avec un disque, ces charges se répartissent sur une surface plus large, ce qui libère du volume utile. Starfall emporte donc jusqu'à 1 000 kg de fret dans un compartiment de 2,5 × 1,5 × 0,5 mètres, contre environ 35 kg pour les capsules W-series de Varda Space Industries, la start-up californienne qui a réalisé six missions orbitales de fabrication en microgravité, toutes lancées par des Falcon 9 de SpaceX.

Varda, Inversion Space et Atmos Space Cargo paient SpaceX pour accéder à l'orbite avec leurs propres capsules de retour. Avec Starfall, SpaceX entre en concurrence directe avec ces mêmes clients sur le segment du retour orbital. Inversion, qui n'a pas réussi à faire rentrer sa capsule Ray lors de son premier vol en 2025, part avec un retard supplémentaire sur ce marché.

Par ailleurs, des dépôts auprès de la FCC indiquent que SpaceX a installé des antennes Starlink directement sur les prototypes, pour tenter de maintenir une liaison de télémétrie en temps réel pendant le blackout plasma. Lors d'une rentrée hypersonique, les fréquences radio conventionnelles ne traversent pas la gaine d'air ionisé qui entoure le véhicule. SpaceX pense que les antennes en réseau phasé haute fréquence de Starlink pourraient percer cette barrière, une piste déjà explorée sur Starship en 2021 mais jamais validée en vol opérationnel.