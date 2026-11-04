L'autre point d'intérêt du navire se trouve à l’arrière. Il abrite une vaste soute, baptisée « mission bay », qui fait à la fois office de hangar et d’atelier. Grâce à un grand ascenseur et à des systèmes de levage, l’équipage peut y embarquer, entretenir et mettre à jour des drones, puis les lancer et les récupérer, et cela vaut aussi pour les hélicoptères. La panoplie embarquée change selon la mission. Il peut accueillir des drones d’observation pour le renseignement et la surveillance, des appareils de guerre électronique pour écouter ou brouiller l’adversaire, des engins de chasse aux sous-marins et/ou des drones chargés de protéger la flotte. Combinés aux capteurs et aux armes du navire, ils permettent de répartir le combat, et au SCX 26 d'agir au sein d’un dispositif où les navires, aéronefs et drones agissent de concert.