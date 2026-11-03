Mais le conteneur a d'autres missions. Il est en effet en capacité d'assurer aussi le contrôle de tir, c’est-à-dire la partie qui exploite les données des capteurs pour viser une cible et déclencher une arme. Cette fonction se pilote à distance grâce à TACTICOS, le système de gestion de combat de Thales. Pour faire simple, c’est le cerveau logiciel qui centralise les informations remontées par les différents équipements et coordonne l’action d’un navire armé. Pour l’heure, l’ensemble reste un démonstrateur, autrement dit un prototype qui prouve que le concept fonctionne, mais il est déjà prêt à être testé en conditions opérationnelles, assure l'entreprise française.