Côté protection, la solution adopte le principe du Zero Trust, cette logique de sécurité qui part du postulat qu'aucun utilisateur ni aucun appareil n'est fiable par défaut, même s'il est déjà connecté au réseau. Chaque accès doit être revérifié en permanence. Et ce dispositif est complété par un contrôle d'accès dit « basé sur les attributs », qui vérifie à chaque instant qui demande une information, avec quel niveau d'habilitation et dans quel contexte, avant de l'autoriser à y accéder. L'architecture capitalise sur plus de vingt ans d'expérience opérationnelle acquise par Thales auprès des forces françaises et de l'OTAN. Sur le terrain, les équipes ont à leur disposition des outils concrets de gestion de l'ordre de bataille pour organiser les troupes, d'analyse du terrain, de conception collaborative des ordres entre plusieurs sites, et de sélection de la meilleure option d'engagement face à un objectif donné.