Christophe Laroche, responsable de la sécurité informatique (RSSI) de Thales France, explique sur la plateforme dédiée que le besoin de collaborer à distance a explosé depuis la pandémie de Covid. TrustNest revendique être la la première à permettre à des industriels de la défense et au ministère des Armées de concevoir ensemble des projets classés Restreint, sur une même plateforme. L'argument de vente est le suivant : les équipes se concentrent sur leur mission, tandis que Thales gère en coulisses l'installation, les homologations et les mises à jour de sécurité. Enfin, la suite s'ouvre à d'autres éditeurs de logiciels, invités à venir y proposer leurs propres applications.