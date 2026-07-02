La Commission européenne lance un projet pilote avec Thales, pour tester pendant un an TrustNest R-Suite, une suite collaborative homologuée Restreint Union Européenne. Avec pour but de sécuriser la collaboration des projets du Fonds Européen de Défense (FED).
Ce jeudi 2 juillet, Thales et la Commission européenne ont officialisé un projet pilote autour de la cybersécurité des projets de défense européens. Jusqu'ici, échanger ou modifier ensemble un document classifié relevait du casse-tête : les outils classiques n'étaient pas conçus pour ce niveau de sécurité. Pendant un an donc, cela a été convenu ainsi, la suite collaborative TrustNest R-Suite va combler ce vide, en offrant aux équipes du Fonds Européen de Défense un cloud homologué pour travailler ensemble sans jamais fragiliser leurs données.
Thales et Bruxelles testent un cloud collaboratif taillé pour les données ultra-sensibles
Concrètement, la Commission européenne va tester pendant douze mois TrustNest R-Suite, la suite collaborative de Thales, sur les projets financés par le Fonds Européen de Défense. Une étape réglementaire a été franchie, puisque Thales a obtenu l'homologation Restreint Union Européenne (R-UE/EU-R), délivrée conjointement par Bruxelles et l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité. En clair, le cloud de Thales, R-Cloud, est désormais officiellement autorisé à se connecter au réseau interne de la Commission dédié aux données classées Restreint, la porte d'entrée technique indispensable pour que le projet pilote puisse réellement démarrer.
Jusqu'à maintenant, coéditer un document ou tenir une visioconférence sur des données classées Restreint était une mission assez compliquée. Ces outils de collaboration en temps réel n'étaient tout simplement pas compatibles avec ce niveau d'exigence. Dans le détail, l'homologation couvre l'échange et le stockage de documents, les appels, la visioconférence et la gestion d'espaces de travail partagés, donc la brique restreinte d'une suite qui, plus largement, ambitionne aussi de couvrir le développement logiciel, la gestion de projet ou l'intelligence artificielle.
Chez Thales d'ailleurs, on insiste sur l'enjeu de souveraineté. Christoph Siegelin, vice-président en charge de la transformation digitale, estime que renforcer la collaboration sécurisée entre acteurs européens de la défense est le levier clé du succès des projets du FED Il plaide pour des outils numériques souverains, cybersécurisés et fiables, qui peuvent permettre aux partenaires de partager des informations sensibles en toute confiance.
L'homologation qui ouvre la voie à une collaboration souveraine
Cette homologation récompense Thales, qui a présenté TrustNest R-Suite comme la première suite applicative « as-a-service » homologuée à ce niveau de classification, hébergée sur R-Cloud, qui propose depuis 2022 une infrastructure mutualisée et multi-tenant ouverte aux éditeurs tiers, tout en garantissant l'étanchéité des données. La suite R-Suite elle-même a été lancée en 2023. Et Thales ne cache plus son ambition de devenir l'environnement collaboratif de référence pour les grands programmes stratégiques français et européens.
Christophe Laroche, responsable de la sécurité informatique (RSSI) de Thales France, explique sur la plateforme dédiée que le besoin de collaborer à distance a explosé depuis la pandémie de Covid. TrustNest revendique être la la première à permettre à des industriels de la défense et au ministère des Armées de concevoir ensemble des projets classés Restreint, sur une même plateforme. L'argument de vente est le suivant : les équipes se concentrent sur leur mission, tandis que Thales gère en coulisses l'installation, les homologations et les mises à jour de sécurité. Enfin, la suite s'ouvre à d'autres éditeurs de logiciels, invités à venir y proposer leurs propres applications.
C'est l'occasion de rappeler que Thales est un leader mondial des hautes technologies dans la défense, l'aérospatial et la cybersécurité, fort de plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays, et d'un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros en 2025. Le groupe consacre par ailleurs chaque année 4,5 milliards d'euros à la recherche et au développement, notamment sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique et le cloud. De quoi lui donner les moyens de ses ambitions.