Les jeunes sont en tout cas au cœur du dispositif. Thales accueillera en France 1 700 stagiaires et 1 600 apprentis du supérieur en 2026, plus 1 500 collégiens et lycéens pour des stages de découverte. Le pari est réussi, puisque 15% des embauches françaises de 2025 concernaient d'anciens stagiaires ou apprentis. En amont, les programmes Vocation Makers et STEM for All de Thales aideront à sensibiliser les plus jeunes aux métiers scientifiques. En 2025, Thales a ainsi rencontré 250 000 enfants et adolescents de 6 à 18 ans dans le monde. Cette année, neuf nouveaux pays rejoignent l'aventure, de la Pologne au Brésil, pour éveiller les vocations scientifiques.