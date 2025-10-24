Le sacre n'est pas tombé du ciel, vous me pardonnerez l'expression. En récompensant Thales, Frost & Sullivan a salué la capacité de l'entreprise à conjuguer l'inconciliable, à savoir la sécurité maximale d'un côté, et l'expérience utilisateur fluide de l'autre. Alors que le trafic aérien dépasse désormais son niveau d'avant Covid et que les menaces sécuritaires sont multiples, cette équation relevait du casse-tête chinois, le groupe français y répond avec une approche globale qui a séduit les gouvernements et les aéroports.