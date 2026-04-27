adarion29

S3NS est un cheval de Troie, il a déjà été établi qu’il était exposé au cloud act. Ce qui est assez édifiant c’est de constater encore une fois qu’on ne peut pas s’empêcher de recourir des boites américaines alors même que leur lois nous sont hostile. Et thalès qui a jugé bon de s’associer avec Google est soit l’idiot utile soit un traître, car je ne vois absolument pas comment quelqu’un a pu pondre une idée de cloud souverain avec implication d’une entreprise US, on aurait du dire stop dès le départ.